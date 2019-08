Onafhankelijke spoorbond dreigt met nieuwe treinstaking op 17 augustus

De onafhankelijke spoorbond OVS heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 17 augustus. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. “Onze visie en die van de directie van NMBS is totaal verschillend. Wij zetten het personeel en de reizigers op de eerste plaats, zij doen dat niet”, zegt algemeen secretaris bij OVS Joachim Permentier.

Sinds de laatste staking op 27 juli, is er nauwelijks contact geweest met de directie van NMBS. En dat frustreert de onafhankelijke spoorbond. “Je zou denken dat de vorige staking een sterk signaal was en dat de directie de problemen nu echt zou willen aanpakken”, zegt Joachim Permentier van OVS. “We hebben herhaaldelijk gevraagd om samen rond de tafel te zitten, maar we kregen enkel eenzijdige en afwijzenden antwoorden terug. Daarom deze nieuwe stakingsaanzegging.”

Wat de onafhankelijke spoorbond betreft, hoeft het niet eens tot een nieuwe staking te komen op 17 augustus. “We willen een verzoeningsvergadering. Een constructief gesprek. En vooral: een oplossing voor de problemen die al jaren aanslepen.”

Verlof intrekken

Volgens Permentier zet NMBS de regeringsplannen op de eerste plaats, de liberalisering van de sector. Dan pas volgen de klanten en het personeel. “Infrabel gaf ook al duidelijke signalen naar de regering. Dat ze vooral overdag gaan werken, omdat ze niet genoeg middelen hebben om voldoende personeel in te zetten ’s nachts.” En dat zorgt voor problemen op het spoor overdag. “De treinen worden dan omgeleid en dat heeft dan weer tot gevolg dat de reizigers met vertragingen zitten. Ook wij hebben op dat moment meer personeel nodig, maar dat is er niet. Welk signaal geeft NMBS dan naar de regering? Dat het allemaal wel lukt, ook met minder middelen. Maar dat is niet zo. Daarin verschillen we duidelijk van visie. Wij plaatsen het personeel en de reizigers op de eerste plaats.”

Toch krijgt de vakbond vaak de wind van voren. Want alweer een staking, dat is pure pesterij voor de reizigers. “We pesten niemand. De treinbegeleiders, die worden hier gepest. Vergeet niet dat zij ook op de treinen zonder airco staan en dat ze geconfronteerd worden met overlast door de vertragingen.