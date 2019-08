Rihanna steelt de show op carnaval Barbados in verenpak

Popster en zakenvrouw Rihanna heeft naar jaarlijkse gewoonte het carnaval in haar Barbados bijgewoond. Deze keer viel ze op in een pak met poederroze veren, gemaakt door een Nederlandse ontwerper.

Foto: Photo News

Rihanna maakt er in de zomer een prioriteit van om te feesten op Kadooment Day, de laatste dag van het traditionele Crop Over-carnaval op Barbados. Ze danste de voorbije jaren - met uitzonderin van 2018 - al op praalwagens in weinig verhullende outfits. Dit jaar zette ze de traditie verder.

De ‘Wild Thoughts’-zangeres trok een aansluitende, roze jurk aan die versierd is met gekleurde struisvogelveren. Het ontwerp is gemaakt door de Nederlandse designer David LaPort, die de creatie in Amsterdam op de catwalk toonde in 2018.



Hij staat bekend om zijn volumineuze ontwerpen, waaronder ook de kanariegele geometrische jurk van Solange op het Met Gala in 2016. Rihanna droeg de roze ‘pompon’-jurk met felgroene oogschaduw uit haar eigen ‘Fenty’-cosmeticalijn, roze lippenstift en dito oorbellen. Om de feestelijke look helemaal af te werken, kleefde ze enkele glitters op haar slapen en draaide ze haar lokken op in verschillende, strakke dotjes voor een nineties toets.