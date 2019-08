Meer dan honderd modellen zetten Victoria’s Secret onder druk

Meer dan honderd modellen, onder wie Doutzen Kroes, hebben een open brief ondertekend waarin Victoria’s Secret wordt opgeroepen om de modellen beter te beschermen, bijvoorbeeld tegen seksueel misbruik. De oproep komt er een dag nadat de controversiële marketingbaas van het lingerielabel is opgestapt, terwijl Amerikaanse media speculeren over een link met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Victoria’s Secret maakt een woelige tijd mee, en het einde lijkt nog niet in zicht. Het Amerikaanse lingerielabel kreeg dinsdag een brief op de mat, opgesteld door non-profitorganisatie Model Alliance en ondertekend door meer dan honderd modellen, waarin het bedrijf wordt opgeroepen om toe te treden tot het Respect-programma dat Model Alliance vorig jaar heeft opgesteld, zodat modellen bij fotoshoots en catwalkshows in een veilige omgeving kunnen werken.

De brief werd ondertekend door grote namen zoals het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes en haar collega’s Christy Turlington, Milla Jovovich, Edie Campbell, Gemma Ward en Karen Elson. Het initiatief krijgt ook de steun van Time’s Up, het collectief van bekende actrices dat seksueel misbruik aan de kaak stelt na de zaak-Weinstein.

Hoewel het lingerielabel al langer in gesprek zou zijn met Model Alliance over eventuele toetreding tot het programma (dat wettelijk bindend is), besloot die laatste met de open brief om wat meer druk te zetten, nadat de voorbije dagen verschillende verontrustende verhalen zijn opgedoken van misbruik door enkele fotografen die vaak samenwerken met Victoria’s Secret. Bovendien wordt het lingerielabel ook genoemd in de zaak-Epstein.

Leslie Wexner, ceo van moederbedrijf L Brands, zou al jaren goed bevriend zijn met Jeffrey Epstein, de steenrijke investeerder die in de cel zit wegens systematisch kindermisbruik en mensen­handel. Epstein zou zich bij jonge vrouwen vaak hebben voorgesteld als modellenscout voor Victoria’s Secret om hen zo te overtuigen seks met hem te hebben. Wexner ontkent hiervan op de hoogte te zijn. Sara Ziff, voormalig model en de drijvende kracht achter Model Alliance, zou Epstein ook zelf hebben ontmoet aan het begin van haar carrière.

Controversiële marketingbaas stapt op

Maar daarmee is nog niet alles verteld. Wie ook goed bevriend was met Epstein, is Ed Razek, de controversiële marketingbaas van Victoria’s Secret die (toevallig?) maandag zijn pensioen aankondigde. De 71-jarige Razek selecteerde vijftien jaar lang persoonlijk de modellen die voor Victoria’s Secret mochten poseren en meelopen in de jaarlijkse modeshow.

Vorig jaar kwam de man echter in het oog van de storm terecht toen hij in een interview met Vogue zei dat voor transgendermodellen geen plaats was bij het lingeriemerk. Heel wat beroemdheden en klanten eisten zijn ontslag, maar de enige die opstapte in de nasleep was ceo Jan Singer. Razek hield het enkel bij excuses.

Anderen bij het lingerielabel hadden intussen wel begrepen dat er dringend iets moest veranderen aan hun visie, ook al omdat consumenten het merk steeds vaker links lieten liggen met dalende verkoopcijfers en winkels die moeten sluiten tot gevolg. Eerder raakte bekend dat de jaarlijkse catwalkshow (tijdelijk) wordt afgeschaft en maandag werd ook duidelijk dat Victoria’s Secret met de Braziliaanse Valentina Sampaio voor het eerst wél een transgendermodel heeft aangeworven.