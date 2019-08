Modetrend van het moment: combineer lavendel met muntgroen

Een frisse zomeroutfit stel je tegenwoordig samen met stuks in muntgroen en lavendel. Tenminste, als het afhangt van fashionista’s op Instagram, die de tinten naar hartenlust met elkaar combineren.

Niet één pastelkleur, maar twee maken je zomerse look compleet. Vrees je dat het geheel te kleurrijk of suikerspinachtig wordt, dan kun je gerust een stuk in munt of lavendel uitkiezen als eyecatcher en afwerken met accessoires in de andere trendkleur. Of voeg er wit aan toe voor een neutrale balans.

Voor een elegante aanpak van de look, kun je gaan combineren met zomerse sandaaltjes. Een stoere maar gepolijste fashion look bekom je door er bombastische sneakers bij te dragen. Tips: ga voor kwalitatieve materialen, zo ziet de outfit er niet goedkoop uit. En onthoud dat je met lila of lavendel niet verkeerd investeert. De kleur blijft in het najaar van tel.

Toch een beetje te gewaagd? Muntgroen past ook perfect bij ingetogen blauw. Of misschien vind je de trend te zoet? In dat geval kun je lavendel pittig matchen met knalrood.

Trui - Apart - 159,90 euro / broek - Obey - 74,95 euro / laarsjes - Ganni - 345 euro / rok - Edited - 89,90 euro / handtas - Zara - 12,99 euro / T. shirt - H&M - 4,99 euro / jurk - Mango - 59,99 euro / oorbellen - Pieces - 9 euro