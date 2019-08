Er komt een allereerste Week van de Belgische mode

Van 14 tot 20 oktober vindt voor het eerst de Week van de Belgische mode plaats. Het gaat om een initiatief van Mode Unie en Creamoda, het uithangbord wordt Tiany Kiriloff.

Een beetje meer chauvinisme mag wel als het op Belgische mode aankomt, vinden ze bij de Belgische modefederatie Creamoda en belangenvereniging voor mode-ondernemers Mode Unie. En dus slaan ze de handen in elkaar voor de eerste Week van de Belgische mode, of kortweg WVDBM, die dit jaar van 14 tot 20 oktober zal plaatsvinden.

“We hebben als doel de Belgische mode en merken in de kijker te zetten om ze breder bekend te maken bij de consument. Het is namelijk belangrijk om consumenten bewust te maken van de voordelen van het kopen van Belgische mode en van de troeven van het shoppen in een lokale modewinkel. Want lokaal shoppen = bijdragen aan de lokale gemeenschap”, klinkt het.

Voor de eerste editie wordt samengewerkt met Tiany Kiriloff. “Zij wordt het gezicht van de week”, klinkt het nog. Winkels die willen deelnemen aan de actieweek, kunnen zich daar nog altijd voor inschrijven.