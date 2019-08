Italië boven in Elsenhoutstraat

Genk - Zaterdag 3 augustus vond naar jaarlijkse gewoonte in de Elsenhoutstraat in Waterschei het buurtfeest plaats. Organisatoren hadden voor het thema Italië gekozen.

Uiteraard stond ook het eten in het teken van Italië. Met de hulp van een professionele pastakoker toverden Dani en Jimmy drie heerlijke varianten ‘al dente’ op de borden. Martijn demonstreerde hoe je onder de kap van een bbq-toestel op een gloeiend hete steen knapperige pizza’s kan bakken. Irena had bij aanvang van de avond de aanwezigen getrakteerd op een echte Italiaanse Aperol Spritz. Chris had voor een originele tafelschikking, aankleding en nog zoveel meer gezorgd. Terwijl Anneke andermaal mooie bloemstukken op de tafels had getoverd. Rond middernacht plaatste Filip het orgelpunt met de onvermijdelijke arrosticini.De prijs voor de origineelst uitgedoste aanwezige ging zonder discussie naar het echtpaar Paul en Christiane: ze liepen recht uit een film van Al Capone. De dag na het feest werd de tenten, tafels en stoelen weer netjes opgeborgen door dezelfde ploeg onder leiding van Harry C. die ze zaterdag had opgesteld.

(Foto’s: Chris H.)