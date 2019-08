Standard haalt Roemeense flankaanvaller naar Luik

Standard versterkt zijn selectie met de 20-jarige Roemeen Denis Dragus. Dat hebben de Luikenaars woensdag laten weten. De flankaanvaller komt over van Viitorul Constanta in zijn thuisland.

Dragus debuteerde op 18-jarige leeftijd bij de hoofdmacht van Viitorul Constanta. Met het Roemeense team was hij recent actief tegen AA Gent in de tweede voorronde van de Europa League. In de heenwedstrijd op Belgische bodem, die Gent won met 6-3, viel hij een halfuur voor tijd in. In de return (2-1 winst voor Viitorul) kwam hij niet in actie.

De aanvaller telt twee caps met de Roemeense nationale ploeg.