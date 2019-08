Oudste natuurreservaat van België ten dode opgeschreven door naburige landbouw

Geel -

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) trekt aan de alarmbel. Het oudste natuurreservaat van België, het veengebied van De Zegge in Geel, is ten dode opgeschreven als aan de rand verder aan intensieve landbouw wordt gedaan. De ontwatering die nodig is om de weilanden droog te houden zuigt De Zegge steeds verder leeg, zo stelt een rapport van Universiteit Antwerpen.