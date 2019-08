EK wielrennen in Alkmaar: eerste titel al meteen naar Nederland

In het Nederlandse Alkmaar is vanochtend het EK wielrennen begonnen. Bij de meisjes-juniores won thuisrijdster Shirin van Anrooij het goud in de individuele tijdrit. Zij haalde het met klein verschil voor de Russische Gareeva en de Zweedse Olausson. De Belgische meisjes kwamen er niet aan te pas.