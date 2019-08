Amazonewoud gaat voor de bijl: ontbossing in Brazilië op een jaar tijd verviervoudigd

De ontbossing in Brazilië is in de maand juli maar liefst verviervoudigd ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dat blijkt uit officiële cijfers die dinsdag werden vrijgegeven. Dat er sprake is van een verontrustende tendens, wordt echter regelmatig in vraag gesteld door de extreemrechtse president Jair Bolsonaro.

Volgens het Braziliaanse staatsinstituut voor milieuwetenschappen INPE, dat de ontbossing van het Amazonegebied becijfert, is de voorbije maand een areaal van 2.254 vierkante kilometer verwoest. In juli 2018 ging het nog om 596,6 vierkante kilometer, een stijging dus met 278 procent op een jaar tijd.

De verontrustende tendens, wordt echter regelmatig in vraag gesteld door de extreemrechtse president Jair Bolsonaro. Foto: AP

In juni 2019 was er in vergelijking met het jaar voordien sprake van een toename van de ontbossing met 88 procent. Over de voorbije 12 maanden verdween in totaal 6.833 vierkante kilometer aan bebost gebied, een stijging met 40 procent.

De Braziliaanse regering stuurde onlangs nog de directeur van het INPE, Ricardo Galvao, de laan uit omdat hij “leugenachtige” cijfers zou vrijgeven en zo “het spelletje van de ngo’s” zou meespelen.

Bolsonaro zelf is een notoir klimaatontkenner en vindt dat de gegevens van het INPE over de stijgende ontbossing “niet overeenstemmen met de realiteit” en “het imago van Brazilië schade toebrengen”.