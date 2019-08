Waarom we Cameron Diaz niet meteen weer op het grote scherm zullen zien

Voor wie het nog niet was opgevallen, de laatste film van Cameron Diaz dateert alweer uit 2014. Maar de ondertussen 46-jarige actrice mist het witte doek niet. Dat vertelt ze in een schaars interview met InStyle.

Cameron Diaz kende haar doorbraak in 1994 met de film ‘Mask’ en eindigde twintig jaar later in 2014 met ‘Annie’. In die twintig jaar groeide ze uit tot een van de meest gevraagde actrices van Hollywood, maar zelf had ze er blijkbaar genoeg van. “Ik begon toen ik 22 was, een lange tijd geleden dus”, vertelt ze in een interview met InStyle. “Ik heb de helft van mijn leven aan het grote publiek gegeven en dus is het oké dat ik nu even tijd voor mezelf neem en om te kiezen wanneer ik terugkeer. Als ik dat al doe. Ik mis het acteren niet.”

Voor het grootste deel houdt ze haar privéleven afgeschermd, zo ook haar huwelijk met Good Charlotte-gitarist Benji Madden. De twee trouwden in 2015, maar worden maar zelden samen in het openbaar gespot. “Het is gewoon leuk dat niemand weet waar ik mee bezig ben”, zegt ze daarover. “Mijn tijd is volledig van mij. Ik hoef geen films meer te verkopen en ik hoef niemand iets meer te geven. Ik doe het niet meer. Ik wil gewoon mijn leven leiden.”

“Geweldige partner”

Nu ze in de veertig is, wil ze naar eigen zeggen tijd spenderen aan de belangrijke dingen in het leven. “Ik wil aan betere vriendschappen bouwen en natuurlijk geldt dat ook voor de relatie met mijn echtgenoot. Met hem trouwen was het beste wat me ooit kon overkomen. Hij is de meest fantastische persoon die ik ken en een geweldige partner.” Het heeft er dus alles van weg dat we Cameron niet meteen weer voor de camera zullen zien verschijnen...