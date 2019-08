In Kasjmir valt eerste dode sinds intrekking autonomie

In Indiaas Kasjmir is een jonge manifestant om het leven gekomen nadat hij door de politie achtervolgd werd. Dat is woensdag uit politiebronnen vernomen.

Het is het eerste overlijden dat wordt aangekondigd sinds de hindoenationalistische regering van de Indiase premier Narendra Modi maandag de grondwettelijke autonomie van de deelstaat Jammu en Kasjmir introk.

Ondanks de massale ontplooiing van veiligheidstroepen en het feit dat verplaatsingen en samenkomsten verboden zijn, komen bewoners van de grote stad Srinagar toch op straat. Een jonge manifestant werd achtervolgd door de politie, sprong in de rivier Jhelum en kwam om.

Srinagar is een bolwerk van rebellie tegen India, dat er door veel bewoners als een bezettingsmacht wordt gezien. Bij de manifestaties vielen ook gewonden.

Er worden dinsdag ook drie toppolitici van Indiaas Kasjmir vastgehouden door Indiase autoriteiten.

Afschaffing autonomie

De hindoenationalistische regering van de Indiase premier Narendra Modi kondigde maandag aan dat het speciale statuut voor Kasjmir wordt afgeschaft. De beslissing kwam er als reactie op de groeiende onrust in de regio, en het was een campagnebelofte van premier Modi.

Door het speciaal statuut genoot het gebied een grote autonomie. Het mocht een eigen grondwet en vlag hebben en op de meeste domeinen - met uitzondering van Buitenlandse Zaken, Defensie en Communicatie - een eigen koers varen. Bij presidentieel decreet werd dat artikel onmiddellijk ingetrokken.

Behalve het schrappen van de grondwetsartikelen, kondigde de Indiase regering ook een wetsontwerp aan om Jammu en Kasjmir op te delen in twee.

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over het grensgebied Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied. India beheerst het centrale en het zuidelijke deel, terwijl Pakistan het noordwestelijke deel bestuurt. Het noordoostelijke deel is dan weer in handen van de Chinezen.