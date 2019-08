Courtois zit na enkelblessure weer in Real-selectie voor oefenduel met RB Salzburg

Thibaut Courtois is volledig hersteld van zijn enkelblessure en zit in de selectie van Real Madrid voor het oefenduel van woensdagavond tegen RB Salzburg.

Eind vorige maand raakte bekend dat Courtois een tijdje out zou zijn met een verstuiking van zijn linkerenkel. Het leek er even op dat het competitiebegin medio augustus in gevaar kwam voor de Rode Duivel, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De Limburger keerde enkele dagen geleden terug op het trainingsveld en zit nu weer in de selectie voor het oefentreffen met Salzburg.

Ook Eden Hazard behoort tot de groep waarmee coach Zinédine Zidane het Oostenrijkse team in de ogen kijkt.