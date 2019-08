Parijs heeft er met drijvend museum op de Seine nieuwe topattractie bij

Aan de oevers van de Seine in Parijs dobbert sinds kort een nieuw museum: Fluctuart. Hier geen moderne kunst of oude meesters, wel urban art. Bovendien blijven de deuren er telkens open tot middernacht.

Tussen het Louvre en de Eiffeltoren, vlakbij de Pont des Invalides, ligt aan de oever van de Seine het museum Fluctuart. Het opende in juli de deuren en is elke dag open van 12 uur tot middernacht. In plaats van de klassiekere schilderijen zoals je die in veel Parijse musea kunt zien, gaat de aandacht er volledig naar urban art met werken van artiesten zoals Banksy en Shepard Fairey.

Er loopt altijd een permanente tentoonstelling, maar die zal worden aangevuld met tijdelijke. Het museum telt drie verdiepingen en helemaal bovenaan bevindt zich ook een rooftop bar waar je van het zicht op het water kunt genieten met een drankje of hapje in de hand. Daarnaast zullen er ook feestjes worden georganiseerd, maar je kunt er evengoed tot rust komen in de bibliotheek.