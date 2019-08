Lanaken -

De vrouwelijke arts die sinds eind mei in de cel zit voor een poging tot moord met een injectienaald, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Tongeren dinsdag beslist. “Mijn cliënte geeft toe dat zij in Lanaken is geweest maar betwist de moordpoging”, zegt de raadsman van de arts.