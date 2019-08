Oprichter van ‘The Village People’ overleden

De Franse muziekproducent Henri Belolo is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat melden Franse media. Hij is de geestelijke vader van ‘The Village People’ en schreef het gros van hun monsterhits. Y.M.C.A., Macho man, In the navy en Go west, zijn van zijn hand.

Belolo werd geboren in Casablanca en startte zijn carrière in Parijs als artiestenmanager. Hij regelde er optredens voor onder meer James Brown en The Bee Gees. Hij richtte er ook het platenlabel Scorpio Music op. Echt succes kende hij pas in 1973 toen hij naar New York verhuisde. Daar bezocht hij samen met zijn beste vriend, Jacques Morali, verschillende discoclubs en homobars. Toen hij een man verkleed als indiaan zag binnenlopen, kreeg hij het idee voor The Village People. “Elk kwartier klom hij in zijn indianenoutfit op de bar en begon hij te discodansen. [...] Dus we keken naar die indiaan, en tegelijkertijd stond links van ons een cowboy”, vertelde hij in 2004 aan de site djhistory.com. “Type Marlboro-man, met een stetson-hoed en een snor. Morali keek me aan en zei: denk jij wat ik denk?”

En zo geschiedde: in 1977 waren ‘The Village People’ een feit. In 1978 ging Y.M.C.A wereldwijd meer dan tien miljoen keer over de toonbank. De huidige leden van ‘The Village People’ reageren bedroefd op het overlijden. Ze noemen Belolo een “pionier in het discogenre” wiens “oeuvre zal voortleven”.

Belolo kende nog andere successen buiten ‘The Village People’. Zijn label bracht onder meer muziek uit van Martin Garrix, Armin van Buuren, Hardwell, Avicii, 2 Unlimited, Eiffel 65, Gala, Bellini en J Balvin. Laatstgenoemde is vooral bekend dankzij zijn superhit met Cardi B en Bad Bunny.