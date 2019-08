Rustig dutten in het gras? Niet als het van deze beer afhangt

Een rustig dutje in het gras? Daar zullen deze twee vissers in het Russische Petropavlovsk-Kamtsjatski zich niet snel meer aan wagen. Hun moment van rust werd vrijdag abrupt verstoord door een nieuwsgierig berenwelp. Beide mannen schrokken zich rot, maar mochten zich tegelijkertijd erg gelukkig prijzen: het dier had geen intenties om de vissers aan te vallen.