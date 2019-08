Europese Ariane-5 schiet twee telecomsatellieten ruimte in

Een Europese Ariane-5 draagraket heeft dinsdagavond met succes twee telecomsatellieten in de ruimte gebracht, zo heeft het Europese lanceerbedrijf Arianespace bekendgemaakt. De superraket vertrok vanop de basis Kourou in Frans-Guyana.

Aan boord van de draagraket bevonden zich de telecomsatelliet Intelsat-39 van de internationale operator Intelsat en een EDRS-C-Satelliet van het Europese Ruimtevaartbureau ESA.

De Intelsat-39 moet het voor mobiele operatoren, bedrijven en internetproviders mogelijk maken om een snellere en efficiëntere dienstverlening aan te bieden. Daarnaast moet de satelliet de digitale kloof in afgelegen gebieden verkleinen.

De EDRS-C is dan weer een belangrijk onderdeel van het Europese “Data Relay System” (EDRS), de zogenaamde “datasnelweg” in de ruimte. De bedoeling van dat systeem is om via lasertechniek informatie van bestaande satellieten in te zamelen en razendsnel naar de aarde terug te sturen.

Het was voor Arianespace al de derde lancering van een Ariane-5 dit jaar. Het bedrijf kende ongeveer een maand geleden nog een zware tegenslag, toen de lancering van een Europese Vega-raket vanop de lanceerbasis in Kourou mislukte.

Foto: AFP