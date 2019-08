De vrijwilligers van Sint-Vincentius in Heusden-Zolder zijn de overlast en vandalenstreken van enkele hangjongeren grondig beu. De vereniging ligt in de sociale wijk Mommeplas, een zijstraat van de Koolmijnlaan. Het bestuur heeft een klacht neergelegd bij de politie en roept het gemeentebestuur en de Heusdense moskeeverenigingen op om in te grijpen.