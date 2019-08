Elise Mertens (WTA 20) staat vandaag op het WTA-tornooi van Toronto voor een van de mooiste wedstrijden in haar carrière. De 23-jarige Hamontse kijkt in de 1/16de finales 23-voudig grandslamwinnares en voormalig nummer één Serena Williams (WTA 10) in de ogen. Het wordt hun eerste onderlinge duel. “Serena is een uitzonderlijk kampioene, ik hoop dat ik een goed figuur kan slaan.”