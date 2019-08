Elke keer als haar kinderen in huis een woordje Engels spreken, is het één keer pompen. “Ja, er zijn tijden dat er veel gepompt moet worden”, lacht Sophie Gelin (38). Ze wilde politierechercheur worden, het werd Nederlandse les geven aan kleuters in New York. “Maar ik vind het altijd heerlijk als ik in België kom en mensen in het Genks hoor babbelen.”