Eerste editie van PKP DWNTWN: “Festivalsfeer in binnenstad”

Pukkelpop speelt zich dit jaar niet alleen af in Kiewit. Met PKP DWNTWN komt het festival ook naar de binnenstad. Pukkelpop Downtown brengt vanaf komend weekend al muziek in het centrum met optredens van lokale artiesten op het Groenplein. Een weekend later is het op het Molenpoortplein de beurt aan onder meer Equal Idiots en Portland.