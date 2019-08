Met Genkenaar Noah Martens, man in vorm, en de Lommelse Amelia Waligora, die een wildcard kreeg, tellen we twee Limburgse kwartfinalisten in de Kim Clijsters Trophy in Bree. Bij de meisjes namen we afscheid van de Maasmechelse An Sofie Beckers en van Emma Vanderheyden uit Lummen. Beide dames verloren in de tweede ronde nadat ze een hoger geplaatste speelster versloegen in de openingsronde.