Simon Mignolet houdt de nul in debuut met Club Brugge

Club Brugge ligt voorlopig op koers voor een plaats in de Champions League. Het greep een zuinige, maar verdiende thuiszege tegen Dinamo Kiev dankzij een penaltygoal van Hans Vanaken. In Oekraïne wacht Club dinsdag een fysieke slag om een plaats in de play-offs.

HERBELEEF. Simon Mignolet debuteert bij Club Brugge met nipte overwinning tegen Dinamo Kiev

De Champions League-hymne mag contractueel nog niet door de luidsprekers schallen, voor de rest ademen de Europese avonden van Club de sfeer van de grote dagen uit. Een uitverkocht stadion in volle vakantieperiode, een tegenstander met een roemrijk verleden en spelers op het veld die onlangs in de Champions League en (eentje dan toch) in de Premier League schitterden.

Alleen de warme minuut applaus voor de veel te vroeg gestorven wielrenner Bjorg Lambrecht temperde de euforische gloed in het Jan Breydelstadion. De Club-supporters hadden zin in een heerlijke pot voetbal en schreeuwden de troepen van Philippe Clement vooruit. De Brugse trainer hield zoals beloofd vast aan zijn dynamische 4-3-3, met Simon Mignolet voor Ethan Horvath als enige wissel tegenover de thuiswedstrijd tegen STVV.

Voor Big Si was het een prettige kennismaking met blauw-zwart. Zijn naam werd luid gescandeerd en zijn wedstrijdrituelen hoeft hij ook niet drastisch aan te passen – tot aan “You’ll never walk alone” toe. Als toemaatje speelde hij in een volledige rood-Liverpoolse uitrusting.

Mechele op de bank

Club was de beste ploeg in de eerste helft. Het kwam geregeld in de aanvallende zestien en Dennis kon niet afwerken nadat een schot van Tau was afgeblokt. David Okereke bood zich graag aan in de combinatie, maar ging één keer voor eigen kans. De Oekraïense doelman Boyko redde knap met één hand in corner.

Foto: Isosport

Brandon Mechele was opnieuw fit bij Club Brugge, maar Philippe Clement hield zijn Rode Duivel voorlopig op de bank. De defensie met Mitrovic en Deli kon bekoren in de eerste twee wedstrijden. De Ivoriaan Deli had het meeste indruk gemaakt op Waasland-Beveren en tegen STVV, maar gisteren was Matej Mitrovic de beste man.

De Oekraïense aanvaller Artem Besedin glipte voorbij Deli om alleen op Simon Mignolet af te stormen. De nummer 88 van Club Brugge maakte zich goed breed en toonde zich meteen belangrijk voor zijn nieuwe werkgever. Het was de enige, maar wel een heel erg goeie kans voor de bezoekers.

Club voerde het tempo opnieuw op en Vormer, Vanaken, Tau en Dennis verschenen samen met Okereke in het penaltygebied. Toen na een knappe inzet van uitblinker Mata ook Mats Rits de zestien binnenkwam, werd hij foutief afgestopt door Karavaev. Hans Vanaken zette koel in de rechterbenedenhoek de penalty om. Club ging met een verdiende voorsprong de rust in.

De Oekraïense trainer Aleksandr Khatskevich, een oud-ploegmaat van Andrei Shevchenko bij Dinamo, bracht twee verse krachten in de tweede helft. De Portugese Luxemburger Gerson Rodrigues bracht veel meer – euh… – dynamiek in de spits en het 21-jarig goudhaantje Viktor Tsyhankov dreigde vanaf de rechterkant. Na slecht wegwerken van Hans Vanaken had Rodrigues de gelijkmaker aan de voet. Simon Mignolet was geklopt, maar Matej Mitrovic haalde de bal van de lijn.

Foto: BELGA

Potig Dinamo

Dinamo Kiev ging steeds meer aandringen, Philippe Clement reageerde door Siebe Schrijvers in te brengen voor Dennis. Vanaf de linkerkant dreigde de Limburger met een geplaatste poging net naast.

Club ging steeds meer aan verdedigen denken en Dinamo Kiev kwam nog aan één goeie kans. Een derde invaller, Carlos De Pena, mikte in het slot over.

1-0 is een goeie uitgangspositie, maar volgende week dinsdag wacht Club nog een fysieke slag tegen een potig Dinamo.