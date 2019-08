Krijgen we een Anderlecht-connectie in de Premier League? Het lijkt er alleszins op. Dennis Praet zit namelijk in vergevorderde onderhandelingen met Leicester City. Bij de Foxes zou Praet ploegmaat worden van Youri Tielemans, die deze zomer definitief de overstap maakte van Monaco. Praet kon na enkele seizoenen bij Sampdoria ook op interesse rekenen van onder andere AC Milan. Toen was er sprake van een transfersom van om en bij de 25 miljoen euro.