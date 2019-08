Wedstrijddokter over val van Lambrecht: “‘Niet goed, slecht, slecht’, zei hij nog”

Ryszard Wisniewski, wedstrijddokter in de Ronde van Polen, heeft dinsdagavond meer details vrijgegeven over de laatste ogenblikken van de maandag overleden wielrenner Bjorg Lambrecht (22). “Net na het ongeval heb ik nog met hem kunnen communiceren”, vertelde hij het Poolse agentschap PAP. “‘Niet goed, slecht, slecht’, zei hij. We hadden ons niet aan zo’n ernstige verwondingen verwacht. Zijn bloedsuikerspiegel was extreem laag. In de ambulance verloor hij het bewustzijn.”