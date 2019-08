Ajax is nog niet in topvorm: Nederlandse topclub geraakt in Champions League-voorronde niet voorbij PAOK

Ajax heeft dinsdag 2-2 gelijkgespeeld bij het Griekse PAOK in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. De halvefinalist van vorig seizoen moet volgende week in eigen huis dus nog vol aan de bak.

Via Hakim Ziyech (10.) kwamen de Amsterdammers al vroeg op voorsprong, maar met doelpunten van Chuba Akpom (32.) en Leo Matos (39.) ging PAOK er nog voor de rust op en over. Klaas-Jan Huntelaar (57.) kon de bordjes na de pauze weer gelijk hangen. Ajax sneuvelde vorig seizoen pas in de halve finales tegen Tottenham, maar Nederland heeft geen recht op een rechtstreeks ticket voor de groepsfase, waardoor de Amsterdammers nog twee voorrondes moeten overleven.

Het Azeirbeidzjaanse Qarabag ging woensdag met 1-2 winnen bij het Cypriotische APOEL. De terugwedstrijden volgen komende week dinsdag 13 augustus.