Andere Vlaamse partijen reageren furieus op uitspraken van Zuhal Demir (N-VA): “Het lef”, “gezwets”en “doorzichtig”

De kritiek van N-VA-topstuk Zuhal Demir op de andere Vlaamse partijen, als zou de trage Vlaamse regeringsvorming te wijten zijn aan de interne verdeeldheid bij die mogelijke coalitiepartners, valt bijzonder slecht. Een anonieme SP.A’er heeft het over “gezwets” en “een goedkope manier om tijd te kopen”, bij CD&V kan jongerenvoorzitter Mahdi “het lef” van Demir niet geloven. En ook bij Vlaams Belang reageert men intussen misnoegd.

Vorige week gonsde het nog van de geruchten dat N-VA-voorzitter Bart De Wever snel zou communiceren met welke partijen hij in Vlaanderen in zee wil. De formateur sprak eind vorige week nog eens met onderhandelaars van SP.A, CD&V, Open VLD en Vlaams Belang, maar sindsdien blijft het opvallend stil. Vorige week donderdag bracht een interne vergadering bij N-VA namelijk geen duidelijkheid over de partijen waarmee de Vlaams-nationalisten scheep willen gaan. De partij zou intern verdeeld zijn over de kwestie-Vlaams Belang en over een eventueel huwelijk met de socialisten.

Zuhal Demir (N-VA) Foto: Boumediene Belbachir

Maar volgens Demir heeft het feit dat de witte rook zo lang op zich laat wachten ook te maken met interne verdeeldheid bij CD&V, SP.A en Open VLD. “De inhoud van het regeerakkoord primeert, maar daarnaast ook de vraag met welke coalitiepartners je dat uitvoert. Dan is de kwaliteit van de onderhandelaars zeer belangrijk”, klonk het op TV Limburg.

“Interne verdeeldheid”

Volgens Demir is de vertraging dan ook te wijten aan vertwijfeling en verdeeldheid bij een aantal mogelijke coalitiepartners. “Bij CD&V heb je bijvoorbeeld Pieter De Crem die heel duidelijk naar rechts wil gaan, maar Wouter Beke zegt niet hetzelfde. Bij SP.A wil Bruno Tobback geen regering met N-VA, terwijl John Crombez er wel voor openstaat, en bij Open VLD is het mij zelfs niet duidelijk wat er aan de hand is. Dat maakt het moeilijk”, aldus Demir.

Al kan N-VA wél kiezen, benadrukte ze. “Er zijn al heel wat gesprekken geweest, er wordt hard gewerkt achter de schermen en de komende dagen zullen nu moeten uitwijzen met welke partijen we officieel de gesprekken aanvatten. Ik hoop dat er in de loop van de komende dagen witte rook zal zijn.”

SP.A “Gezwets”

“Demir verkoopt gezwets”, klinkt het daarop bij SP.A. “De verdeeldheid zit bij N-VA. Wij weten waar we mee bezig zijn. Vandaar de openheid in onze communicatie na afloop van onze partijraad vorige week. Een doorzichtige manier om nog meer tijd te kopen?”, klinkt het. SP.A zou dinsdagavond desondanks nog steeds kans maken op Vlaamse regeringsvorming, al zou er volgens een hooggeplaatste SP.A’er “niet snel beweging verwacht worden”.

Bruno Tobback (SP.A) Foto: Luc Daelemans

“Bij mijn weten is er nog geen uitnodiging voor een nieuw gesprek met Bart De Wever gekomen”, zegt ook parlementslid Bruno Tobback. “Zoals ik vorige week al heb gezegd, is een regering vormen inhoudelijk misschien iets makkelijker met CD&V dan met Open VLD, maar dat kan pas echt worden afgetoetst als we aan tafel gaan. Ik weet niet of mijn partij dan ver genoeg zal gaan in het verdedigen van de eigen standpunten. Ik heb de indruk dat sommigen gewoon graag in een regering willen zitten.”

Mahdi (CD&V): “Het lef”

Ook CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi is niet opgezet met de uitspraken van Demir. “Weken flirten met Vlaams Belang, een maand de pauzeknop induwen en nu een potje stratego. En dan nog het lef hebben andere partijen de schuld te geven van het getreuzel”, zegt hij op Twitter. “Neem je verdomde verantwoordelijkheid, zit samen en laat de inhoud primeren.” De CD&V-partijtop geeft geen commentaar op de uitspraken van Demir.

- Weken flirten met Vlaams “er is een Chinese muur tussen ons” Belang

- Maand pauzeknop induwen

- Nu potje stratego



En dan nog het lef hebben andere partijen schuld te geven van getreuzel. For real?



Neem je verdomde verantwoordelijkheid, zit samen en laat inhoud primeren. pic.twitter.com/BXoLGQyckc — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) August 6, 2019

“Figuren als Van Langenhove en Dewinter maken het andere partijen moeilijk om te zeggen dat ze met Vlaams Belang in een coalitie willen treden”, aldus Demir. Foto: BELGA

Demir: “Vlaams Belang heeft het aan zichzelf te danken als het afvalt”

De Wever heeft de afgelopen weken ook verschillende keren met de onderhandelaars van het Vlaams Belang gesproken, maar die piste lijkt stilaan onmogelijk. N-VA en Vlaams Belang hebben samen geen meerderheid in het parlement, en de andere mogelijke partners blijven erbij dat ze niet met extreemrechts in een coalitie willen stappen. Volgens Demir heeft Vlaams Belang het volledig aan zichzelf te danken, mocht het uit de boot vallen. “Er zijn intensieve en ik denk ook constructieve gesprekken geweest, maar een verkiezingsoverwinning is geen witwasoperatie. Het feit dat het Vlaams Belang figuren als Dries Van Langenhove en Filip Dewinter tegen de borst houdt maakt het heel moeilijk voor andere partijen om te zeggen dat ze met die partij in een coalitie willen treden.”

Ook de campagnes van de laatste dagen op de sociale media van Vlaams Belang kan Demir maar matig appreciëren. “Ik zie dat ze de voorbije dagen vooral bezig waren met N-VA te bedreigen, en minder om andere partijen ervan te overtuigen dat ze wel degelijk veranderd zijn. Als het Vlaams Belang uit de boot valt dan is het Vlaams Belang daar verantwoordelijk voor, en niemand anders.”

.@tomvangrieken: "Wordt het de keuze om met het @vlbelang échte verandering te bewerkstelligen of gaan we nogmaals voor meer van hetzelfde? Dat is de keuze waarvoor @Bart_DeWever staat." https://t.co/tipDeEH4ln — Vlaams Belang (@vlbelang) August 1, 2019

“Les excuses sont faites pour s’en servir”

Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang Sam van Rooy reageert misnoegd op Twitter. “Zuhal Demir noemt vandaag mogelijke coalitiepartners voor N-VA. (..) Eén partij noemt ze niet: de Grote Winnaar. Terwijl wij nota bene niet gespleten zijn en onze standpunten, zeker op Vlaams niveau, veel dichter bij die van de N-VA liggen dan die van de vier traditionele partijen die Demir noemt.”

Terwijl wij nota bene niet gespleten zijn en onze standpunten, zeker op Vlaamse niveau, veel dichter bij die van de N-VA liggen dan die van de vier traditionele partijen die Demir noemt. — Sam van Rooy 💛 (@SamvanRooy1) August 6, 2019

Zijn collega Chris Janssens reageert prozaïsch: “Les excuses sont faites pour s’en servir”, zegt hij op Twitter.

Les excuses sont faites pour s'en servir. https://t.co/ZKSnk8V7vd — Chris Janssens (@chrisjanssensVB) August 6, 2019

Ook Vlaams Belang is intussen nog steeds aan boord als mogelijke coalitiepartner, hoewel veel waarnemers hadden verwacht dat die partij afgelopen weekend aan de kant zou worden geschoven. Janssens heeft De Wever echter niet meer gehoord. “Vanuit de N-VA is er sinds vorige week donderdag absolute discretie”, zegt hij.