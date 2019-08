Guillermo Ochoa keert terug naar Mexico

Guillermo Ochoa (34) keert terug naar Mexico. De ervaren doelman gaat spelen bij América, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en vijf seizoenen lang eerste keeper was.

Ochoa tekent een contract voor drie jaar en zal in Mexico zo’n 4 miljoen euro per jaar verdienen.

Ochoa had na het voorbije seizoen zijn zinnen gezet op een vertrek bij Standard, waar hij in 2017 toekwam. Bij de 107-voudig international was er iets geknakt nadat men in Luik vorig jaar een voorstel van Napoli weigerde. Standard vangt 1 miljoen euro voor zijn keeper.