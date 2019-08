Rapport bevestigt dat jeugdspelers van topclub Chelsea misbruikt werden: “Hij stond bekend als Eddie de nachtmerrie”

Jongeren van voetbalclub Chelsea zijn in de jaren 1970 seksueel misbruikt door een scout, terwijl andere medewerkers “de ogen sloten”. Dat blijkt uit een rapport dat er kwam op vraag van de club.

Al in 2016 maakte Chelsea bekend dat er een onderzoek zou worden geopend naar de handelingen van Eddie Heath, scout bij de Blues van 1968 tot 1979 en niet veel later overleden in 1983. Nu noemt de club uit de Premier League hem “een gevaarlijke agressor tegen kinderen”.

Chelsea geeft ook toe dat het zelf medeverantwoordelijk is. “De club werkt nu heel anders dan in die tijd, maar we twijfelen er niet aan om de verantwoordelijk op te nemen voor wat er gebeurd is”, klinkt het. De compensatieclaims van slachtoffers worden momenteel nog onderzocht.

Uit het rapport blijkt dat Heath jongens tussen 10 en 17 jaar seksueel misbruikte, zonder daarbij tegenkanting vanuit de club te krijgen. De feiten zouden een publiek geheim hebben gevormd bij zowel de spelers als het personeel van Chelsea. “De spelers wisten dat ze met genoeg moesten zijn om veilig te zijn. Je wou nooit als laatste achterblijven”, zegt een getuige in het rapport. “Hij stond bekend als ‘Eddie de nachtmerrie’.”

Heath bespioneerde spelers in de toiletten en douches en nodigde sommigen uit om naar wedstrijden te kijken, om ze vervolgens geld en snoepgoed aan te bieden. Hij maakte seksueel getinte opmerkingen in de kleedkamer, maar de ergste feiten vonden plaats als hij alleen was met bepaalde spelers.