Carrefour België leed vorig jaar bijna 56 miljoen verlies

De Belgische winkels van supermarktgroep Carrefour maakten vorig jaar 55,6 miljoen euro verlies, tegenover een winst van 70 miljoen in 2017. Dat schrijft De Tijd, op basis van de jaarrekening die het bedrijf heeft neergelegd.

Het miljoenenverlies valt grotendeels te verklaren door de kost voor de herstructurering, maar ook door de grote hypermarkten. “Die doen het steeds slechter”, staat in het jaarverslag van de supermarktketen. Carrefour schrapte 1.012 banen en dat kostte het bedrijf vorig boekjaar 110 miljoen euro. Een deel van de factuur zou ook nog dit jaar doorgerekend worden, want de herstructurering werd pas in juni afgerond.

Maar daarnaast blijft ook de situatie bij de 45 hypermarkten problematisch. Die zijn volgens de directie al jaren structureel verlieslatend en de situatie verslechtert nog, klinkt het in het jaarverslag. Volgens De Tijd is het model passé: klanten kiezen voor non-food steeds vaker voor online-winkels en voor voedingsproducten gaan ze naar kleinere buurtwinkels of naar de goedkopere concurrentie (Colruyt, Aldi, ...).

Carrefour breidt dan ook zelf zijn gamma kleine supermarkten uit, maar ook daar gaat het moeizaam, stelt De Tijd vast. Het concern kondigde begin 2018 de opening aan van een dertigtal buurtwinkels, maar het sloot er ook een pak, waardoor de groei netto beperkt bleef tot acht.