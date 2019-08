EK HOCKEY. Red Lions moet het zonder Sébastien Dockier doen, Red Panthers kunnen rekenen op Canadese

Shane McLeod heeft dinsdag zijn selectie van achttien hockeyers bekendgemaakt voor het Europees kampioenschap, dat van 16 tot 25 augustus in Antwerpen plaatsvindt. De aanvallers Sébastien Dockier, Tanguy Cosyns en Maxime Plennevaux vielen af, net als de jongeren Nicolas Poncelet en Augustin Meurmans.

Vooral de afwezigheid van Dockier is opvallend. Hij was er de voorbije jaren telkens wel bij en werd met de Red Lions olympisch vicekampioen in 2016 en wereldkampioen in 2018. “Het was een moeilijke puzzel”, verklaarde McLeod. “De concurrentie is groot, zeker in de aanval. Dat Dockier niet geselecterd is, is zeker geen straf. Uiteraard kan hij er voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar wel weer bij zijn.”

Vrijdag 16 augustus spelen de Belgen de openingsmatch tegen Spanje. Twee dagen later nemen ze het tegen Engeland op en nog eens twee dagen later is Wales de tegenstander. De halve finales worden donderdag 22 augustus gespeeld, de finale zaterdag 24 augustus.

Belgische selectie:

Doelmannen: Vincent Vanasch, Loïc Van Doren

Verdedigers: Arthur Van Doren, Arthur de Sloover, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Loïck Luypaert, Emmanuel Stockbroekx

Middenvelders: John-John Dohmen, Simon Gougnard, Victor Wegnez, Felix Denayer, Antoine Kina

Aanvallers: Thomas Briels, Cédric Charlier, Tom Boon, Florent Van Aubel, Nicolas De Kerpel

Foto: Photo News

Red Panthers kunnen rekenen op Abigail Raye, die eerder voor Canada uitkwam

Bondscoach Niels Thijssen heeft achttien spelers opgeroepen voor het EK hockey voor vrouwen in eigen land, van 16 tot 25 augustus in Antwerpen. De Red Panthers kunnen een beroep doen op voormalig Canadees international Abigail Raye.

Raye verzamelde 155 selecties voor Canada, maar speelde al sinds 2016 niet meer voor haar moederland en beschikt eveneens over de Belgische nationaliteit. Nu is de 28-jarige verdedigster voor de eerste keer opgeroepen voor de Red Panthers, die hun toernooi op 17 augustus openen tegen titelverdediger Nederland, de nummer een van de wereld.

Op het vorige EK in Amstelveen in 2017 schopten de Belgen het verrassend tot in de finale. Toch probeert bondscoach Thijssen de druk af te houden voor de nummer negen van de wereld. “We zijn pas het zesde Europese land op de ranking, en nog nooit heeft een land dat pas zesde stond het EK gewonnen”, vertelde de Nederlander. “Uiteraard proberen we elke wedstrijd te winnen, maar voor de gouden medaille gaan lijkt ons niet echt een realistisch doel. Het is een droom, maar ons echte doel is gewoon om elke wedstrijd zo goed mogelijk te spelen.”

Na hun lastige opener tegen Nederland op 17 augustus treffen de Red Panthers nog Rusland (19/O8) en Spanje (21/08). De halve finales staan geprogrammeerd op 23 augustus, de finale op zondag 25 augustus.

Belgische selectie:

Doelvrouwen: Aisling D’Hooghe, Elodie Picard

Verdedigers: Lien Hillewaert, Judith Vandermeiren, Stephanie Vanden Borre, Emma Puvrez, Aline Fobe, Abigail Raye

Middenvelders: Barbara Nelen, Alix Gerniers, Sophie Limauge, Pauline Leclef, Michelle Struijk

Aanvallers: Jill Boon, Louise Versavel, Anne-Sophie Weyns, Ambre Ballenghien, Emilie Sinia