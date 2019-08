Geen revanche voor Brecel: Limburger opnieuw uitgeschakeld door Gary Wilson

Luca Brecel (WS-15) heeft zich dinsdag in het Chinese Daqing niet voor de achtste finales van International Championship kunnen plaatsen. De 24-jarige Limburger moest met 6-2 zijn meerdere erkennen in de 33-jarige Engelsman Gary Wilson (WS-20). Die schakelde hem eerder dit jaar ook op het WK uit (10-9 in de eerste ronde).

In een erg matige wedstrijd kon Brecel niet één hoge break scoren. Hij kreeg wel kansen, maar faalde. Wilson potte breaks van 96 en 70 weg voor een afgetekende overwinning.

Brecel deed het nog nooit goed in Daqing. In 2015 en 2016 ging hij er in de eerste ronde uit, in 2017 ook in de tweede en vorig jaar kwam hij niet door de kwalificatieronde.

Tweede ronde:

Gary Wilson (Eng/20) - Luca Brecel (Bel/15) 6-2

67-45, 54-56, 62-38, 112(96)-16, 64-44, 66-49, 26-74, 79(70)-23 .