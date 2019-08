Een boottochtje in het Poolse Rowy is geëindigd in een fiasco voor enkele toeristen. Ze kozen een verkeerde timing om de vissershaven binnen te varen, waardoor een golf het bootje deed kapseizen. Op de beelden zie je hoe ze net op een grote golf meevaren, als die de boot als het ware onder water duwt. Omstaanders blijven er al bij al rustig bij.