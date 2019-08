LIVE. Gemeenteraad van Bilzen wordt opnieuw geïnstalleerd

Bilzen - Na de eedaflegging van Johan Sauwens (Trots op Bilzen) als nieuwe burgemeester woensdag, is het vanavond de beurt aan de gemeenteraad. De installatievergadering wordt voorgezeten door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad. "Het eerste officieel punt is de kennisname van de geldigheid van de verkiezingen, waarna een mededeling volgt over de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester. Vervolgens worden de verkozen gemeenteraadsleden, schepenen en de politieraad geïnstalleerd. De eerste reguliere gemeenteraadszitting vindt plaats op 3 september”, stelt Sauwens.

