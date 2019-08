398 kilo heroïne bestemd voor Antwerpen onderschept in container vol handdoeken en badjassen

Antwerpen - In een container vol handdoeken en badjassen is 398 kilo heroïne gevonden. Dealers hadden daar op straat minstens 12 miljoen euro aan kunnen verdienen. De drugs waren onderweg naar Antwerpen maar werden in Engeland in beslag genomen. Tijdens de internationale politieactie, waar ook de Belgische politie aan meewerkte, werden drie mensen opgepakt.

De Britse justitie had een containerschip dat op weg was naar Antwerpen in het vizier gekregen. Het schip meerde op 1 augustus aan in het Engelse Felixstowe. De container werd van boord gehaald en de heroïne werd verwijderd, waarna de container werd teruggeplaatst.

Het schip meerde vervolgens aan in de Antwerpse haven. De container ging per vrachtwagen - en onder toezicht van de politie - door naar Rotterdam. Daar probeerden enkele personen op 5 augustus de drugs over te laden. De politie greep meteen in en kon twee mensen oppakken. Gelijktijdig arresteerden de Britse autoriteiten een mogelijke handlanger.

An international law enforcement investigation has resulted in one of the largest seizures of heroin in the UK ever. Officers recovered 398 kilograms of heroin with a street value of at least £40m from a container vessel en route to Belgium. Full story: https://t.co/0dpq55QY90 pic.twitter.com/Pv9wGTOefF — National Crime Agency (@NCA_UK) August 6, 2019

Foto: NCA

Foto: NCA