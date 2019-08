Eerste zwarte vrouw die Nobelprijs voor Literatuur won overleden

De Amerikaanse schrijfster Toni Morrison is op 88-jarige leeftijd overleden, zo meldt het Amerikaanse persbureau AP dinsdag. Morrison had in 1993, als eerste zwarte vrouw ooit, de Nobelprijs voor Literatuur gewonnen.

Morrison stierf maandag in een medisch centrum in New York, zo heeft haar uitgever bekendgemaakt. Over de doodsoorzaak werd niets meegedeeld. Morrison is onder meer bekend door ‘The Bluest Eye’, haar debuutroman uit 1970. Ook het in 1977 uitgebrachte ‘Song of Solomon’ behoort tot haar bekendere romans. Morrison besteedt er, net zoals al in andere boeken, heel wat aandacht aan het lot van de Afro-Amerikaanse gemeenschap.

‘Beloved’ uit 1987 is wellicht haar meest tot de verbeelding sprekende roman. In dat werk vertelt ze het op ware feiten gebaseerde verhaal van een zwarte Amerikaanse vrouw uit de tweede helft van de negentiende eeuw, die uit wanhoop haar dochter vermoordt om haar te behoeden voor slavernij. Het boek leverde haar in 1988 een Pulitzer Prize op. Het boek is in 1998 ook verfilmd door Jonathan Demme, met Oprah Winfrey en Danny Glover in de hoofdrollen.

Nobelprijs en Presidential Medal of Freedom

In 1993 kreeg Morrison voor haar hele oeuvre een Nobelprijs voor de Literatuur. Het was voor het eerst dat een zwarte vrouw die eer te beurt viel. De Zweedse Academie loofde haar toen voor haar taalgebruik en haar “visionaire kracht”.

In 2012 kreeg Morrison van toenmalig president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom. “Toni Morrisons proza bereikt een morele en emotionele intensiteit die maar weinig schrijvers proberen te halen”, verklaarde Obama bij die gelegenheid.

Haar laatste boek, ‘God Help the Child’ werd in 2015 uitgebracht.