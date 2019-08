Goedele Liekens wordt “gek” van twee maanden rolstoel: “Ik kan niks in dat ding”

Goedele Liekens (56) is nog twee maanden veroordeeld tot de rolstoel. De seksuologe liep in Spanje een dubbele enkelbreuk op nadat ze tijdens een avondwandeling met de hond in een put in de weg stapte.

In Dag Allemaal vertelt ze dat de enkelbreuk een streep door de rekening van haar professionele plannen is. Liekens had in augustus tv-opnames gepland omdat ze in september startklaar wou zijn voor haar parlementair werk. Revalideren kan pas einde september.

“Ondertussen blijf ik aan die rolstoel gekluisterd. Het is heel erg, ik kan níks in dat ding. Ik word er gek van. Ik heb een huis vol trapjes, ik kan zelfs geen koffiedrinken. Maar gelukkig wonen we in een goede land wat situaties als de mijne betreft. Ik heb een goeie rolstoel en de beste dokters”.