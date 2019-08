Privéjet van Pink vat vuur tijdens landing en crasht: als bij wonder geen slachtoffers

De privéjet van de Amerikaanse zangeres Pink is maandagavond gecrasht bij de landing op een luchthaven in Aarhus. Als bij wonder raakte daarbij niemand gewond.

Pink, die maandagavond optrad in Oslo en dinsdag in Denemarken zou optreden, zat zelf niet op het vliegtuig dat haar manager en enkele crewleden naar Aarhus moest brengen. De Cessna 560XL vatte om een onbekende reden vuur tijdens de landing, kwam vervolgens naast de landingsbaan terecht, en boorde zich daar vervolgens in de grond. Alle tien inzittenden bleken als bij wonder ongedeerd.