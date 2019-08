TIPS. Vakantie in eigen land en diervriendelijke deo

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Verjaardag bij Vans

Vans steekt sinds 1979 zijn schouders onder BMX. Ter gelegenheid van deze veertigste verjaardag lanceert het label een collectie als eerbetoon aan de sporttak. Die resulteert in een lijn met sneakers en kleding, die knipoogt naar de hoogdagen van de fietscross. De vaste ingrediënten zijn het schaakbordpatroon in fluogroen, wit en marineblauw. Het label haalt ook het 'Thumbs Up'-logo van onder het stof. Vanaf 35 euro.

Diervriendelijke deo

De New Yorkse parfumeur Le Labo lanceert een eerste deodorant en dat is er een op plantaardige basis. Verwacht je qua geur aan een mix van bergamot, lavendel, violet en tonkabonen. De deo is veganistisch en volledig diervriendelijk, vrij is van parabenen, ftalaten en kunstmatige kleurstoffen. Vanaf september verkrijgbaar in de winkel van het merk in Antwerpen voor 23 euro (50 ml).

Vakantie in eigen land

Voor het vijfde jaar op rij wordt BARàBAZ in Bazel de place to be op het einde van de zomervakantie. Van 8 tot en met 12 augustus kun je in de pop-up onder meer terecht voor concerten van Mauro Pawlowski, Roosbeef of een streepje elektronische muziek. Eten kan aan een van de foodtrucks of op een balkon tussen de bomen. Je kids kunnen dan weer naar een theaterstuk. Gratis toegang.

Warm voor de winter

Op de winter is het nog even wachten, maar in het seizoen komt er wel een verjaardag aan van het Belgische breigoedmerk Howlin’. En of dat zal gevierd worden door de oprichters Jan en Patrick Olyslager. De komende collectie wordt alvast een intro van de jubileumcapsule met iconische heruitgaves. Zelf meevieren kan, onder andere met deze gestreepte trui van 235 euro.

