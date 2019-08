OPROEP. 1 op de 3 eerstejaars aan KU Leuven kampte met psychische klachten

31 procent van de eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven kampten tijdens het academiejaar 2017-2018 met psychische problemen. Dat blijkt uit de resultaten van het Eerstejaarsonderzoek door het Leuvense Studentengezondheidscentrum. De resultaten staan in het jaarverslag 2018 van de KU Leuven.

In het kader van dit Eerstejaarsonderzoek nodigt het Studentengezondheidscentrum elk academiejaar de eerstejaars generatiestudenten - dit zijn studenten die zich voor het eerst inschrijven voor hoger onderwijs in de leeftijdscategorie 17-18 jaar - uit voor een gratis bio-psycho-sociale screening. Aan de hand van een gesprek en een preventief psycho-medisch onderzoek peilt een arts hierbij naar het psychisch en fysisch welbevinden van de studenten.

Eenendertig procent van de 1.650 participerende eerstejaars meldden psychische klachten zoals faalangst (6,4 procent), slaapstoornissen (6,2 procent), aanpassing/eenzaamheid (5,6 procent), behandeling bij psycholoog of psychiater (2,6 procent), familiale of relationele problemen (2,5 procent), depressie (2,5 procent), paniekaanvallen (0,8 procent), eetstoornis (0,6 procent) en zelfmoordgedachten of -pogingen (0,4 procent). Achttien procent maakte melding van lichamelijke klachten zoals rugklachten (7,4 procent), allergie (2,2 procent), acné (0,8 procent), migraine (0,6 procent)...

De psychologen en psychiaters van het Studentengezondheidscentrum behandelden tijdens het academiejaar 2017-2018 2.389 dossiers, een duidelijke stijging in vergelijking met de 2.076 dossiers tijdens het vorige academiejaar. De belangrijkste aanmeldingsklachten hadden betrekking op studiegerelateerde problemen, depressie, angst, gebrek aan zelfvertrouwen, slaap- en relationele problemen. Heel wat studenten die op intake kwamen worden thuis geconfronteerd met psychische problemen. Zo heeft liefst 20 procent ouders met psychiatrische of ernstige psychische problemen.