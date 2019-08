Jan en Darek zagen fatale val van Lambrecht gebeuren: “Een korte schreeuw gevolgd door ijzige stilte”

Het gebeurde op een ogenschijnlijk ongevaarlijke baan tussen Czerwionka-Leszczyny en Belk. Buurmannen Darek en Jan zagen hoe Bjorg Lambrecht (22) en een andere renner maandagnamiddag om 16.15 uur in elkaar haakten, waarna de jonge renner brute pech had tegen een betonnen muurtje te vallen. “Het was onbeschrijfelijk”, zegt Darek, die meteen zijn jonge kinderen naar binnen stuurde. “Die arme jongen lag daar zo hulpeloos in de gracht.”