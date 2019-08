‘De nieuwe Maddie McCann’: 15-jarige Nora verdwijnt dag na aankomst uit vakantievilla

Wat is er met de 15-jarige Ierse Nora Quoirin gebeurd? Het meisje verdween afgelopen weekend uit haar hotelkamer in Maleisië, waar ze een dag eerder met haar familie was aangekomen. De politie ging er aanvankelijk van uit dat ze alleen op stap was. Maar haar ouders stellen dat hun dochter “erg kwetsbaar” is en geloven dat ze ontvoerd werd. Dinsdag vindt een grote zoekactie plaats.

Britse media hebben het al over een nieuwe zaak-Maddie McCann, de Britse kleuter die in 2007 tijdens een vakantie in Portugal spoorloos verdween. Het kind is nooit teruggevonden. Maddie was veel jonger dan Nora toen ze verdween, maar de 15-jarige Ierse wordt als een “erg kwetsbare” tiener omschreven. Vandaar dat haar ouders zich zo ongerust maken. Haar moeder moest al doktershulp krijgen. Ze vreest dat hun droomvakantie zal eindigen in een nachtmerrie.

“Nora is een kind met speciale behoeften en heeft leer- en ontwikkelingsstoornissen die haar bijzonder kwetsbaar maken. We vrezen voor haar veiligheid”, zo getuigde een tante intussen in de Britse media.

Het moest de reis van hun leven worden deze zomer in het dure Dusun-resort in de buurt van Seremban, ongeveer een uurtje rijden ten zuiden van Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Het gezin had er voor één keer niet op gekeken. Aparte villa’s met een overloopzwembad. En elke villa een eigen terras.

In deze villa verblijft het gezin Foto: rr

Verdwenen

Nora, haar ouders en twee broers en zussen waren pas zaterdag aangekomen op hun droombestemming. Het was een lange vlucht geweest, dus gingen ze vroeg slapen. Maar toen de ouders hun dochter de eerste ochtend gingen wekken voor het ontbijt, was haar kamer leeg en stond het raam open.

Eerst dachten ze dat het meisje een luchtje was gaan scheppen. Maar toen ze haar niet direct vonden in de buurt, sloegen de ouders onmiddellijk alarm.

De veiligheidsdienst van het resort kamde de omgeving uit en bekeek de camerabeelden. Toen die Nora niet vond en ze ook niet te zien was op beelden van bewakingscamera’s, verwittigde de dienst op vraag van de ouders de politie.

Weglopertje

Maar die leek de zaak eerst niet zo ernstig te nemen. “Weglopertjes, daar krijgen we wel vaker mee te maken in toeristenhotels. Ze leren een jongen kennen en gaan er stiekem mee op stap. Ze komt wel terug”, klonk het.

Maar Nora kent er niemand. Ze waren pas aangekomen. En bovendien was ze te schuchter om zo maar vrienden te maken en er mee op stap te gaan. Ze was geen tiener zoals de meeste van haar leeftijdsgenootjes. Vandaar ook dat haar familie zich zo snel grote zorgen maakte.

De ouders gaan er van uit dat iemand hun dochter tegen haar wil heeft meegenomen. Dat ze, met andere woorden, ontvoerd werd. Ook al is er in de kamer geen spoor te zien van een worsteling. Niemand heeft ook iets gehoord. De kleren die ze de avond voordien droeg, lagen op een stoel. En ook haar gsm en handtasje lagen in de kamer, wat er niet op wijst dat ze op stap is gegaan. Want die zou ze zeker meegenomen hebben, zegt Aisling Agnew, een tante van het meisje die in Belfast woont.

Onderzoek

Maandagavond is er dan toch een onderzoek geopend naar een onrustwekkende verdwijning en zijn overal affiches gehangen met de foto van het meisje. Zo’n tweehonderd agenten met speurhonden kammen dinsdag de bossen in de omgeving uit. Er wordt daarbij ook een politiehelikopter ingezet.

“Het is mogelijk dat ze door iemand is gezien of meegenomen en niet in staat is om te communiceren”, zegt plaatsvervangend politiechef Che Zakaria Othman. “Helaas is het ook mogelijk dat Nora het slachtoffer is geworden van ernstige misdaad. We doen dan ook een dringende oproep naar iedereen die mogelijk iets gezien of gehoord heeft.”

Met speurhonden wordt de buurt uitgekamd Foto: rr

Als Nora toch via het raam ontsnapt zou zijn en recht de jungle is ingelopen, dan loopt ze zeker een groot gevaar, zegt de politie nog. De bossen bij het resort, dat afgesloten is met een hoge muur, zijn dichtbegroeid en zitten vol wilde zwijnen, gigantische duizendpoten, apen en bloedzuigers. Maar ook slangen.