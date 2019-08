Moeder van jongen met autisme zoekt verloren loopfiets: “Het is voor hem een houvast”

Ham -

Tijl Ghoos is sinds zaterdag zijn loopfietsje kwijt. Hij is zes jaar en heeft autisme. “Hij is dan ook heel gehecht aan zijn fietsje omdat het voor hem een houvast is”, zo vertelt Lilly Daems, de mama van Tijl. “We hebben dan ook heel wat kanalen ingeschakeld in de hoop het fiets terug te vinden.”