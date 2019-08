Bekend luxewarenhuis Barneys vraagt faillissement aan

Door een terugval in het aantal klanten en stijgende huurprijzen zit luxewarenhuis Barneys New York in slechte papieren.

E-commerce heeft een nieuw slachtoffer geëist. Ook Barneys New York, een gerenommeerd luxewarenhuis op Madison Avenue in Manhattan, is klaar om de handdoek in de ring te gooien. Na een vruchteloze zoektocht naar een partner of koper, heeft de huidige eigenaar, de investeerder Richard Perry, maandag het faillissement aangevraagd.

CEO Daniella Vitale verwijst naar hoge huurprijzen en een terugval van het aantal klanten, die steeds vaker online kopen of rechtstreeks van de modelabels. Volgens Bloomberg is de jaarlijkse huur van het pand op Madison Avenue dit jaar verdriedubbeld.

Niet het einde?

De Carrie Bradshaws van deze wereld moeten echter nog niet meteen wanhopen. Doordat Barneys faillissementsbescherming aanvroeg via Chapter 11, kunnen de winkels en webshop nog enkele weken openblijven terwijl het een herstructurering bekijkt.

Het bedrijf zegt 75 miljoen dollar vers kapitaal te hebben opgehaald bij investeerders en overweegt nu om een aantal winkels te sluiten. Naast de winkel op Madison Avenue heeft Barneys nog een tweede New Yorkse vestiging in Chelsea. Er zijn ook winkels in Beverly Hills, Chicago, Seattle, Boston, San Francisco en Las Vegas.

Eerst voor mannen

Barneys New York werd in 1923 opgericht, toen nog uitsluitend een boetiek voor mannen. In de jaren zeventig groeide de winkel uit tot een toonaangevende plek voor high fashion, voor zowel mannen als vrouwen. In 1996 moest het luxewarenhuis al eens het faillissement aanvragen, na een ruzie met een Japanse partner.