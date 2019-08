Gratis De Lijn-bussen voor festivalgangers tijdens Pukkelpop

Hasselt - Alle bussen en shuttlediensten van De Lijn zijn gratis tijdens het Pukkelpop-festival in Kiewit. Ook van de nachtbussen naar 36 gemeenten kunnen bezoekers kosteloos gebruikmaken.

Om festivalgangers de kans te geven om na de laatste concerten veilig huiswaarts te keren, zorgen De Lijn Limburg, het provinciebestuur en de betrokken gemeenten al enkele jaren voor nachtbussen. Zo zullen er gratis nachtbussen naar 35 Limburgse gemeenten en Diest rijden.

Daarnaast zorgt Pukkelpop samen met De Lijn tijdens het festival voor shuttles. De External Shuttle rijdt van het station in Hasselt naar het festivalterrein en de campings in Kiewit, terwijl de Internal Shuttle heen en weer tussen Camping Relax en het festivalterrein pendelt.

Op vertoon van een geldig festivalticket of -bandje zijn zowel de festivalshuttles als de nachtritten gratis. Verder wordt het gewone aanbod van De Lijn tijdens Pukkelpop versterkt. Vanuit heel Vlaanderen kunnen bezoekers gratis een bus of tram van De Lijn naar Pukkelpop nemen, aangezien het festivalticket ook een busticket bevat.

Pukkelpop zet al jaren in op gratis openbaar vervoer. “Nadat bleek dat het persoonlijk vervoer van de festivalganger een van de grootste vervuilers was, werd onder andere de promotie van die gratis treinen en bussen nog verder opgevoerd”, legt de Pukkelpop-organisatie uit.

Op zondagnacht voorziet de NMBS ook gratis nachttreinen. Carpoolen is mogelijk via de CovEvent-app op de website van Pukkelpop. Ten slotte is er een gratis bewaakte fietsenstalling op enkele meters van het festivalterrein.