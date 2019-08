Zo maak je de iconische sandwich van Ross uit ‘Friends’

Fans van de sitcom ‘Friends’ herinneren zich zeker de aflevering waarin Ross zijn job verliest omdat hij in woede uitbarst nadat iemand zijn ‘perfecte’ sandwich opat. Nu kun je zelf ervaren hoe het broodje smaakt dankzij een recept op de Facebookpagina van de populaire serie.

In ‘The one with Ross’s Sandwich’ neemt Ross, gespeeld door David Schwimmer, een bijzondere sandwich mee naar zijn werk. Die is in zijn ogen “perfect” samengesteld met restjes van de Thanksgiving-maaltijd en smaakt allesbehalve droog.

Wanneer Ross, die op dat moment in de serie niet lekker in zijn vel zit, opmerkt dat zijn lunch uit de koelkast is verdwenen, gaat hij door het lint in het kantoor van zijn baas. Die blijkt het broodje deels opgegeten te hebben, de rest belandde in de vuilnisbak.

Jezelf altijd al afgevraagd hoe dat iconische broodje smaakt? Dan kun je het nu zelf maken...

Nodig

- 3 sneden bruin brood

- enkele plakjes kalkoenfilet

- veenbessensaus

- salade

- tomaten

- mayonaise

- vleesjus

- vulling (op basis van gehakt, eieren en look)

Bereidingswijze

Smeer twee sneetjes brood in met mayonaise en houd ze even uit elkaar. Garneer de sneetjes afzonderlijk met enkele blaadjes sla en tomaten. Voeg er nu de kalkoenfilet aan toe en smeer er een dikke laag veenbessensaus over heen. Schep er ook wat vulling bovenop. De derde snee brood dompel je onder in vleesjus. Leg nu bovenop een snee en ‘sluit’ de sandwich met de tweede, met mayonaise besmeerde, snee. Druk goed samen en eet smakelijk.