Schutter die bloedbad aanrichtte in El Paso “had honger”

Hij had net tien à elf uur gereden en was na zijn aankomst in El Paso (Texas) wat verdwaald geraakt. Uiteindelijk trok de 21-jarige Patrick Crusius naar de plaatselijke Walmart “omdat hij honger had”, aldus de speurders. Na zijn maaltijd zou Crusius een bloedbad aanrichten op de parking en in de winkel: 22 mensen kwamen om het leven, 25 anderen raakten gewond.

Crusius kocht zijn wapen, een geweer kaliber 7.62, legaal aan in een wapenwinkel nabij zijn woonplaats Allen (Texas), zo verklaarde politiechef Greg Allen op een persconferentie. Of dat net voor de schietpartij was of hij al langer in het bezit van het wapen was, werd niet meegedeeld.

Zaterdag reed Crusius van Allen naar El Paso, een rit van tien à elf uur. “Bij aankomst raakte hij echter wat verdwaald en na een tijdje ging hij naar de lokale Walmart omdat hij honger had”, aldus de politiechef. “Hij at iets en begon vervolgens vrijwel meteen aan zijn moordtocht. Na het eten vergat hij wel een van zijn wapens in zijn auto.”

Nog volgens de politiechef werkt de verdachte goed mee met de speurders. “Maar in het belang van het onderzoek kunnen we nu nog niet meedelen wat hij allemaal al gezegd heeft.”

Dodentol loopt op

Sinds zaterdag is de dodentol van de schietpartij nog gestegen van 20 naar 22. Twee van de gewonden bezweken sindsdien in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Het oudste slachtoffer was 90 jaar, het jongste 15. Onder de gewonden, van wie er nog vijftien in het ziekenhuis liggen, ook een jong kindje dat enkele breuken opliep.