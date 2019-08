Etappe in Polen is gestart: renners van Lotto-Soudal rijden met rouwband voor het peloton uit

De vierde etappe van de Ronde van Polen van Jaworzno naar Kocierz wordt door het peloton onder neutralisatie afgelegd. Als eerbetoon aan de overleden Bjorg Lambrecht zal er niet worden gekoerst. Elk van de deelnemende teams zal om beurten het peloton over een afstand van zeven kilometer leiden om hun overleden collega een laatste eer te betuigen. De overgebleven ploegmaats van Bjorg Lambrecht gaan wel degelijk mee van start. Zij zullen als eersten en als laatsten de leiding van het peloton nemen en de finishlijn overschrijden.

This stage will be #ForBjorg ?? pic.twitter.com/lM2l4dh7Al