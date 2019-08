Isidoor pakt gele trui in Olijftour

Genk - Dit jaar hield de Integro campus De Olijfboom opnieuw de Olijftour, een virtuele fietseditie waarbij de bewoners door enkele virtuele Franse landschappen konden fietsen.

Traditiegetrouw begon de tour ook nu weer met een 15 minuten durende tijdrit. Tijdens deze 4-daagse tour wordt elke dag de afgelegde afstand genoteerd en wint de renner die de grootste afstand heeft afgelegd. Ondanks het feit dat verschillende renners dit jaar ritwinst boekten, waren er toch 3 straffe coureurs die er met verf boven uit staken nl. Isidoor Beckx, Lisa Janssen en Annie Auwerx. In de Genkse Pyreneeën is de koers volledig losgebroken en kon Isidoor zijn leiderspositie verstevigen. Een mooie 2° plaats was er voor Lisa en ondanks meerdere technische mankementen, aan haar fiets, is Annie knap derde geworden. De gele trui werd uitgereikt door campusdirecteur Carlo Feijen en overhandigd door de kiné aan kopman Isidoor.